台維斯盃》好友王冠閎、楊勇緯現身相挺 曾俊欣本季目標躋身Top50

曾俊欣。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台維斯盃世界組總決賽資格戰今登場，打頭陣的台灣一哥曾俊欣以2：6、2：6不敵美國好手吉隆（Marcos Giron），他坦言，此役在發球與底線侵略性都沒能發揮出最佳狀態。

曾俊欣自澳網結束後就返台備戰三個禮拜，面對世界排名43的吉隆以直落二敗下陣來，他賽後指出，自己發球與底線抽球上都沒能發揮出最佳水準，雖然試圖往對手反拍攻擊，希望能藉此在正拍上取得主動權，但有不少機會球沒能把握，比數被拉開後，也讓對手愈打愈順。

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對於能於世界前50名的好手對決，曾俊欣也表示，這是一次很好的經驗，「讓我知道我跟Top50的好手實力差在哪裡，有哪些地方還可以進步，假如我想達到跟他們一樣的水準，還有很多進步的空間。」

奧運羽球男雙金牌得主李洋曾在去年9月的台維斯盃現身力挺曾俊欣，今天場邊則有游泳名將王冠閎、柔道奧運銀牌得主楊勇緯觀戰，曾俊欣表示，自己很喜歡結交不同運動領域的朋友，「大家都是各個項目最頂尖的選手，他們也都是奧運選手，我很喜歡跟大家互相交流。」

結束台維斯盃賽事後，曾俊欣將啟程南美洲，到阿根廷、巴西參加巡迴賽，他表示，由於挑戰賽積分從去年開始就降低不少，今年會以巡迴賽為主，希望能在這幾站紅土賽事中力拚更多積分，朝世界前50名的目標邁進。

曾俊欣。（海碩整合行銷提供）

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