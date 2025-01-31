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中職》台鋼雄鷹2/2二階段春訓 9日首度實戰台灣隊

2025/01/31 14:21

台鋼雄鷹年後行程。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹年後行程。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹1月13日展開春訓，經過年假休息，將於2月2日再度開訓，進行第二階段春訓。

距離隊史第2年一軍賽季愈來愈近，台鋼雄鷹蓄勢待發。球團今公布，將在2月9日開始實戰，首波練習賽對戰經典賽資格賽台灣代表隊，兩場比賽將在2月9、10日（日、一）在臺北大巨蛋交手，不開放觀眾進場。（台灣隊規劃之練習賽，兩戰皆未開放觀眾入場）

2月27、28日（四、五）迎接「2025港都台日親善交流戰」，是台鋼雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」。台鋼球團表示，預售票資訊請鎖定台鋼雄鷹官方粉絲專頁，兩場比賽愛爾達都將帶來現場實況轉播。

售票賽事：

◆2月27日（四）18：35 Oisix新潟天鵝之皇 VS. 台鋼雄鷹@澄清湖

◆2月28日（五）16：05 台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖

免費入場賽事：

◆2/13（四）13：00 台鋼雄鷹 VS. 樂天巨人@台南亞太（副）

◆2/14（五）13：00 台鋼雄鷹 VS. 樂天巨人@台南亞太（副）

◆2/24（一）13：00 台鋼雄鷹 VS. NS恐龍@台南亞太（主）

愛爾達轉播賽事：

◆2月27日（四）18：35 Oisix新潟天鵝之皇 VS. 台鋼雄鷹@澄清湖

◆2月28日（五）16：05 台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖

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