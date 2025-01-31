台維斯盃》難忘2007年美國奪冠 吉隆開心初登場就奪勝

美國好手吉隆。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕世界排名43的美國好手吉隆（Marcos Giron），今在台維斯盃世界組總決賽資格戰以6：2、6：2擊敗台灣一哥曾俊欣，為美國隊先馳得點，生涯首次參賽的他也很高興能拿下這場意義非凡的勝利。

吉隆是生涯第一次參戰台維斯盃，他提到，至今仍難忘2007年布萊恩兄弟帶領美國擊敗俄羅斯奪冠的一仗，那也是曾32次稱霸台維斯盃的強權美國最近一次封王，「現在我有幸能代表美國、在布萊恩（Bob Bryan）執教下參加比賽，對我來說意義非凡，很高興今天能拿下勝利。」

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吉隆今未給世界排名119的曾俊欣太多機會，他指出，曾俊欣移動能力出色，反拍也不俗，「我知道發球很重要，要從每一分到最後一分都保持侵略性，也很高興我最大的武器正拍有發揮。」

31歲的吉隆大器晚成，去年才首度在巡迴賽奪冠，世界排名來到生涯新高的37名，今年也首度在澳網打進第3輪，最後不敵義大利球王辛納（Jannik Sinner），但仍追平個人在大滿貫的最佳成績，對於本季目標，他也表示希望能在大滿貫打到第二週、躋身16強，「我覺得我每年都在進步，很珍惜能在場上奮戰的每一刻。」

今年台維斯盃適逢農曆新年，吉隆透露，昨天已有隊友先出去逛逛，但自己以準備比賽為重，希望自己有機會在離開台北前有機會探索這座城市。

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