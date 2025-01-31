台維斯盃》台灣隊吞2敗遭聽牌 盧彥勳：保持平常心奮力一搏

吳東霖（左）、盧彥勳。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣好手曾俊欣、吳東霖今在台維斯盃世界組總決賽資格戰接連吞敗，目前以0：2陷入遭美國隊聽牌的優勢，總教練盧彥勳指出，明日比賽保持平常心、奮力一搏。

吳東霖在去年9月的台維斯盃世界一級面對波士尼亞與赫塞哥維納拿下2點，是我國能重返總決賽資格戰的關鍵功臣，今與美國新星米克森（Alex Michelsen）首盤一路僵持，直到搶7才讓出，可惜第二盤沒能扭轉氣勢，直落二吞敗。

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吳東霖指出，小時候過年期間看著盧彥勳與其他前輩拚戰台維斯盃，因而有了成為職業選手的目標，因此如今只要有機會能披上國家隊戰袍參賽都相當感激，「每次下場我都是盡我所能，可惜今天沒能扳回一城，相信隊友明天也會盡力，希望能有好結果。」

盧彥勳坦言，吳東霖的失利相當可惜，第一盤時兩個破發點以及搶7決勝局沒能把握，「其實他在場上是狀況較好的那一位，我們賽前設定的戰術也都執行得非常到位，關鍵分沒有把握住比較可惜。」

台灣隊今天兩點都沒能拿下，明天第三點雙打面臨退無可退的絕境，盧彥勳指出，無論現在比數是0：2、2：0，準備方式都不會有太大不同，「團隊做了很多功課，我們就是保持平常心，奮力一搏，不要去想0：2，一場一場打。」

吳東霖。（記者盧養宣攝）

盧彥勳。（記者盧養宣攝）

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