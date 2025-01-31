台維斯盃》大爆發世界排名寫生涯新高 美國新星米克森透露2大關鍵

米克森（左）、布萊恩。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕20歲新星米克森（Alex Michelsen）今在台維斯盃世界組總決賽資格戰以7：6（4）、6：3擊敗我國好手吳東霖，目前世界排名來到生涯新高的他，也分享自己近一年爆發的關鍵。

米克森指出，首盤兩人的發球都相當出色，在底線相持上吳東霖給自己不少壓力，「不過我穩住心態，在決勝局把握關鍵分，很高興能在客場作戰下取得勝利。」

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米克森2023年才正式成為職業球員，去年此時世界排名已來到73位，今年在澳網躋身16強後，目前世界排名是生涯新高的36位，他認為，自己進步的原因在於發球與心態，「年輕的時候比較不會控制情緒，但隨著經驗的累積，我在場上的心態也更加穩定，但發球上的進步也帶來很大的幫助。」

至於今年在巡迴賽的目標，米克森表示，「我不喜歡公開分享這個，我當然有努力想要達成的目標，但我喜歡放在心裡，自己默默努力去達成。」

賽史坐擁32冠的美國隊今天兩戰都告捷，順利取得聽牌優勢，總教練布萊恩（Bob Bryan）賽後滿意指出，米克森與吉隆（Marcos Giron）都是首度參加台維斯盃，在有觀眾壓力的客場能贏下比賽，為兩人的表現感到驕傲。

米克森。（記者盧養宣攝）

布萊恩。（記者盧養宣攝）

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