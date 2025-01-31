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MLB》大谷與道奇隊友送暖給洛城打火英雄 用英語感謝消防員辛勞

2025/01/31 18:09

大谷翔平今天與道奇隊友一同造訪洛城當地的消防局，並代表道奇球團捐贈36萬美元。（圖片取自道奇隊官方社群媒體X）大谷翔平今天與道奇隊友一同造訪洛城當地的消防局，並代表道奇球團捐贈36萬美元。（圖片取自道奇隊官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年1月洛杉磯發生多起嚴重野火，災情嚴重。道奇日本巨星大谷翔平今天與球隊一起造訪洛城當地的消防局，並代表道奇球團捐贈36萬美元。

大谷翔平今天與道奇隊友斯漢（Emmet Sheehan）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）一起造訪洛城帕利薩德（Pacific Palisades）的當地消防局，感謝與帕利薩德野火奮鬥超過三個星期的打火英雄們。

大谷翔平與隊友參觀當地消防局，並向消防員、醫護人員表達感謝，他們也乘坐消防車來巡視當地。大谷翔平在一名消防員的指導下，嘗試操作消防車的雲梯。

大谷翔平也用英語感謝消防人員的付出，「我想對你們的奉獻表達感謝，感謝你們努力工作，我們非常感激。」此外，大谷翔平先前已用個人名義捐出50萬美元賑災。

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