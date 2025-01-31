桌球》林昀儒銜哀出擊 新加坡大滿貫賽首輪迎戰哈薩克一哥

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年WTT新加坡大滿貫賽今晚進行正賽抽籤儀式，「沉默刺客」林昀儒男單首輪再度對上哈薩克一哥傑拉希曼柯；台灣一姐鄭怡靜女單首場則遭遇南韓女將李恩惠。

台灣一哥林昀儒深愛的奶奶在小年夜因病辭世，原本在高雄國訓中心集訓的他，沒有太多時間悲傷，在短暫回宜蘭探望家人後，隨即啟程飛往新加坡備戰。

請繼續往下閱讀...

林昀儒去年同樣在首輪碰上世界排名51的傑拉希曼柯，過去四度交手小林擁有3勝1負的絕對優勢，去年新加坡大滿貫賽首輪小林也以3:1獲勝。

世界排名24的高承睿首輪對上世界排名38的印度老將阿昌塔，這也是雙方首度交手。馮翊新首場則碰上德國直拍橫打名將邱黨。

鄭怡靜。（資料照，取自ITTF官網）

女單方面，世界排名11的鄭怡靜在2017年台北世大運女團、女單兩度打敗世界排名43的李恩惠，不過之後就沒再對陣過。鄭怡靜若能闖過首輪，32強將遭遇美國女將張安和地主選手舒麟茜的勝方。

黃怡樺首輪對上資格賽出賽的選手，32強將對上日本大藤沙月和新加坡好手曾尖的勝方；簡彤娟首輪同樣碰上資格賽晉級選手，不過次輪恐將對上世界排名第2的中國名將王曼昱。

男雙方面，首度合作的林昀儒/高承睿，32強將迎戰加拿大李元璋和智利選手高梅茲的跨國組合，若能開屋紅盤，16強將遭遇世界排名第7的地主組合郭勇/馮耀恩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法