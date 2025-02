MLB》避免薪資仲裁 釀酒人以1年2億約敲定強打捕手康崔拉斯

W.康崔拉斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德(Mark Feinsand)報導,密爾瓦基釀酒人今天以1年600萬美元合約(約新台幣2億元),和當家捕手W.康崔拉斯(William Contreras)達成合約共識,避免薪資仲裁。

現年27歲的W.康崔拉斯是在2020年賽季勇士隊時期首度站上大聯盟舞台,他是2021年勇士隊世界大賽冠軍成員,W.康崔拉斯在2023年被交易至釀酒人,近兩年成為釀酒人主力捕手。

W.康崔拉斯上季出賽155場創生涯單季最多,交出23轟、92分打點都是生涯最佳,打擊率2成81,整體攻擊指數(OPS)0.831。W.康崔拉斯連兩年獲得捕手銀棒獎,兩度入選明星賽。

費桑德指出,W.康崔拉斯方要求650萬美元薪水,釀酒人球團原本只開出560萬美元,如今雙方達成1年600萬美元合約,避免薪資仲裁。

W.康崔拉斯在2025年的薪水為600萬美元,外帶2026年1200萬美元的球隊選擇權,包含10萬美元的買斷金。

