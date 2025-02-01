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MLB》避免薪資仲裁 釀酒人以1年2億約敲定強打捕手康崔拉斯

2025/02/01 10:45

W.康崔拉斯。（資料照，法新社）W.康崔拉斯。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，密爾瓦基釀酒人今天以1年600萬美元合約（約新台幣2億元），和當家捕手W.康崔拉斯（William Contreras）達成合約共識，避免薪資仲裁。

現年27歲的W.康崔拉斯是在2020年賽季勇士隊時期首度站上大聯盟舞台，他是2021年勇士隊世界大賽冠軍成員，W.康崔拉斯在2023年被交易至釀酒人，近兩年成為釀酒人主力捕手。

W.康崔拉斯上季出賽155場創生涯單季最多，交出23轟、92分打點都是生涯最佳，打擊率2成81，整體攻擊指數（OPS）0.831。W.康崔拉斯連兩年獲得捕手銀棒獎，兩度入選明星賽。

費桑德指出，W.康崔拉斯方要求650萬美元薪水，釀酒人球團原本只開出560萬美元，如今雙方達成1年600萬美元合約，避免薪資仲裁。

W.康崔拉斯在2025年的薪水為600萬美元，外帶2026年1200萬美元的球隊選擇權，包含10萬美元的買斷金。

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