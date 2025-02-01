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NBA》又搞事！活塞中鋒史都華遭禁賽1場 讓他損失448萬台幣

2025/02/01 11:51

史都華（右）。（資料照，美聯社）史都華（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）前天在比賽中因領到二級惡意犯規遭趕出場，他本季的惡意犯規記點累積到6點，將自動被禁賽1場，損失約8.6萬美元的薪水。史都華還因做出不雅手勢，吞下5萬美元的罰單，一共讓他損失13.6萬美元（約新台幣448萬元）。

活塞前天與溜馬之戰，當天比賽第二節剩下8分45秒，史都華在爭搶籃板時用肘擊撂倒溜馬球員T.布萊恩（Thomas Bryant），被判定為二級惡意犯規，讓史都華因此被趕出場。

史都華在當天比賽前已經累積4點惡意犯規記點，如今吞二級惡意犯規，讓惡意犯規記點增加2點，因此將被自動被禁賽1場。

史都華（右）。（資料照，今日美國）史都華（右）。（資料照，今日美國）

活塞在美國時間週五在主場面對獨行俠之戰，剛好是史都華的專屬搖頭娃娃之夜，史都華卻因禁賽無法出賽與球迷同樂。活塞隊表示，球團仍會發放贈品。

此外，史都華在被趕出場後做出不雅手勢，也遭聯盟開罰5萬美元。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，史都華因禁賽損失8萬6207美元的薪水。

現年23歲的史都華本季出賽43場有3場先發，場均5.4分、5.8籃板都是生涯新低，平均每場有1.3次阻攻。史都華上季出賽46場，平均有10.9分的表現。

此外，史都華去年曾與太陽長人尤班克斯（Drew Eubanks）發生衝突，讓史都華吞下3場禁賽。

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