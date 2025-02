NBA》又搞事！活塞中鋒史都華遭禁賽1場 讓他損失448萬台幣

史都華(右)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕活塞中鋒史都華(Isaiah Stewart)前天在比賽中因領到二級惡意犯規遭趕出場,他本季的惡意犯規記點累積到6點,將自動被禁賽1場,損失約8.6萬美元的薪水。史都華還因做出不雅手勢,吞下5萬美元的罰單,一共讓他損失13.6萬美元(約新台幣448萬元)。

活塞前天與溜馬之戰,當天比賽第二節剩下8分45秒,史都華在爭搶籃板時用肘擊撂倒溜馬球員T.布萊恩(Thomas Bryant),被判定為二級惡意犯規,讓史都華因此被趕出場。

史都華在當天比賽前已經累積4點惡意犯規記點,如今吞二級惡意犯規,讓惡意犯規記點增加2點,因此將被自動被禁賽1場。

史都華(右)。(資料照,今日美國)

活塞在美國時間週五在主場面對獨行俠之戰,剛好是史都華的專屬搖頭娃娃之夜,史都華卻因禁賽無法出賽與球迷同樂。活塞隊表示,球團仍會發放贈品。

此外,史都華在被趕出場後做出不雅手勢,也遭聯盟開罰5萬美元。根據《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)指出,史都華因禁賽損失8萬6207美元的薪水。

現年23歲的史都華本季出賽43場有3場先發,場均5.4分、5.8籃板都是生涯新低,平均每場有1.3次阻攻。史都華上季出賽46場,平均有10.9分的表現。

此外,史都華去年曾與太陽長人尤班克斯(Drew Eubanks)發生衝突,讓史都華吞下3場禁賽。

