MLB》13勝的強投金恩與教士簽1年2.5億保障約 避免薪資仲裁

金恩。(資料照,美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士29歲右投金恩(Michael King)先前與球團談約未達共識,雙方原本要進入薪資仲裁程序。根據大聯盟官網記者費桑德(Mark Feinsand)報導,金恩今天與球團達成1年775萬美元的保障合約(約新台幣2.5億約),避免薪資仲裁。

現年29歲的金恩去年季前從洋基轉戰教士,上季出賽31場有30場為先發,交出生涯單季最多的13勝,吞下9敗,防禦率2.95,共投173.2局賞201次三振,被打擊率為2成21,每局被上壘率為1.19。

金恩去年領315萬美元薪水,季後原本要求880萬美元的薪水,教士球團只給出732.5萬美元的薪水。如今雙方達成合約共識,避免薪資仲裁。金恩在今年季後有權利進入自由市場。

費桑德提到,金恩今年將獲得300萬美元簽約金、以及100萬美元的薪水,外帶2026年1500萬美元的共同選擇權,包含375萬美元的買斷金。若金恩達成先發場次的激勵條件,買斷金將增加至400萬美元。

