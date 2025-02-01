MLB》13勝的強投金恩與教士簽1年2.5億保障約 避免薪資仲裁

金恩。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士29歲右投金恩（Michael King）先前與球團談約未達共識，雙方原本要進入薪資仲裁程序。根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，金恩今天與球團達成1年775萬美元的保障合約（約新台幣2.5億約），避免薪資仲裁。

現年29歲的金恩去年季前從洋基轉戰教士，上季出賽31場有30場為先發，交出生涯單季最多的13勝，吞下9敗，防禦率2.95，共投173.2局賞201次三振，被打擊率為2成21，每局被上壘率為1.19。

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金恩去年領315萬美元薪水，季後原本要求880萬美元的薪水，教士球團只給出732.5萬美元的薪水。如今雙方達成合約共識，避免薪資仲裁。金恩在今年季後有權利進入自由市場。

費桑德提到，金恩今年將獲得300萬美元簽約金、以及100萬美元的薪水，外帶2026年1500萬美元的共同選擇權，包含375萬美元的買斷金。若金恩達成先發場次的激勵條件，買斷金將增加至400萬美元。

Michael King and the Padres have settled to avoid arbitration, per source. King will be guaranteed $7.75 million （$3M signing bonus, $1M salary, $3.75M buyout on a $15M mutual option for 2026）. The buyout can become $4M based on number of games started. @sdutKevinAcee was on it. — Mark Feinsand （@Feinsand） January 31, 2025

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