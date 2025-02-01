NBA》馬克西飆42分白忙一場 約基奇準大三元助金塊終止3連敗

約基奇（左）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕金塊今踢館費城，雖然被七六人轟進21顆三分彈，不過當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）末節關鍵時刻展現宰制力，最後一分鐘拿下8分，率隊終場以137：134終止近期3連敗。

七六人上次在丹佛遭以35分差不敵金塊，不過隨後拿下4連勝，今在家裡迎戰金塊，雖然恩比德（Joel Embiid）、P.喬治（Paul George）持續缺陣，不過上半場多點開花，除馬克西（Tyrese Maxey）外，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與亞布塞萊（Guerschon Yabusele）也都手感火燙，兩人上半場都各有18分貢獻，不過金塊靠J.穆雷（Jamal Murray）也拿18分，約基奇（Nikola Jokic）13分、10助攻，打完前兩節取得73：69的些微優勢。

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上半場有10次互換領先的兩隊易籃持續你來我往，馬克西在第三節獨攬16分，助隊緊咬比分，康西爾（Ricky Council IV）此節飆進壓哨三分彈，幫助七六人追到100：103。

約基奇。（美聯社）

金塊面對陣容不完整的七六人始終甩不開對手糾纏，馬克西倒數3分鐘上籃得分後正式取得123：122超前，接下來烏布瑞也在外線開火，約基奇的三分打幫助金塊在最後一分鐘要回領先，馬克西也不甘示弱與MVP中鋒互別苗頭，不過約基奇展現宰制力，在最後一分鐘獨拿8分，雖然烏布瑞上籃得分幫助七六人追到134：135，只是接下來J.穆雷兩罰俱中，金塊也在驚濤駭浪中收下勝利。

約基奇貢獻28分、13助攻、9籃板準大三元，J.穆雷拿下31分，另有11助攻，小波特（Michael Porter Jr.）也有24分演出。

七六人今團隊外線40投21中，馬克西6顆三分球轟下42分，另傳出9助攻，亞布塞萊外線7投4中挹注28分，烏布瑞也有27分進帳。

馬克西（左）。（法新社）

亞布塞萊。（美聯社）

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