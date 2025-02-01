PLG》富邦勇士補強 網羅大馬聯賽FMVP柏德

富邦勇士宣布網羅柏德。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG臺北富邦勇士今天正式宣布與洋將柏德（Jabari Bird）簽約，現年30歲，身高196公分、體重90公斤的柏德，擅於個人運球突破進攻，且擁有優異的傳球視野，柏德已於春節期間抵台加入團隊訓練，將於年後與勇士一起出賽。

柏德在2017年NBA選秀會獲得波士頓塞爾提克青睞，開啟職籃生涯，僅2017-18球季在NBA有出賽紀錄，出賽13場，場均3分，隨後在G League緬因紅爪 （現緬因塞爾提克）、墨西哥、印尼、菲律賓、馬來西亞等聯賽闖蕩。2024年柏德效力於菲律賓PBA麥諾尼亞熱點，場均貢獻26.5分、10.5籃板，2024-25賽季加入馬來西亞聯賽柔佛南方老虎籃球俱樂部，出賽10場，平均可得21.1分、6.4籃板，不僅帶領球隊闖進冠軍賽，優異表現更獲得FMVP的殊榮，結束馬來西亞聯賽後，柏德將披上92號球衣，加盟臺北富邦勇士。

請繼續往下閱讀...

對於柏德的加入，領隊兼總教練許晉哲表示，「柏德是一名攻守兼備的鋒線型球員，除了個人得分能力外，在防守端上也能提供球隊最大的支援，期待他的加入能給球隊在鋒線位置上更大的幫助，同時希望他能在短時間內熟悉隊友及攻守體系，並在往後的比賽幫助球隊拿下勝利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法