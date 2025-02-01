NBA》慘！鵜鶘明星後衛穆雷受重傷 球季恐提前報銷

鵜鶘後衛D.穆雷受傷。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場以116比118惜敗塞爾提克，球隊還出現傷兵，28歲的鵜鶘明星後衛D.穆雷（Dejounte Murray）在無碰撞的情況下受傷倒地。根據《ESPN》報導，D.穆雷的右腳阿基里斯腱撕裂，球季很有可能提前報銷。

此戰第一節剩下約4分鐘左右，D.穆雷持球進攻投籃沒進後，他搶到進攻籃板時，突然整個人倒地還掉球，接著D.穆雷起身後一拐一拐地走向鵜鶘板凳區，並退場接受治療。D.穆雷此戰出賽8分鐘，留下4分、5籃板的表現。

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根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在社群媒體X上指出，D.穆雷遭遇右腳阿基里斯腱撕裂。

鵜鶘後衛D.穆雷受傷。（法新社）

鵜鶘隊教頭W.格林（Willie Green）賽後僅表示，D.穆雷將接受檢查，「當你看到一位對球對如此重要、一直付出的選手倒下時，這真的非常困難。」

D.穆雷本季遭遇傷痛問題，先前才因左手骨折缺陣17場比賽，如今遭遇右腳阿基里斯腱撕裂，球季很有可能提前報銷。D.穆雷本季出賽30場，平均有17.9分、7.6助攻、6.5籃板、2.1次抄截的表現。

鵜鶘本季飽受傷病所苦，包含威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭（Brandon Ingram）、瓊斯（Herbert Jones）等人掛傷號，鵜鶘本季只打出12勝37敗戰績排西部倒數第二。

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