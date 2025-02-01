晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》慘！鵜鶘明星後衛穆雷受重傷 球季恐提前報銷

2025/02/01 12:24

鵜鶘後衛D.穆雷受傷。（美聯社）鵜鶘後衛D.穆雷受傷。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場以116比118惜敗塞爾提克，球隊還出現傷兵，28歲的鵜鶘明星後衛D.穆雷（Dejounte Murray）在無碰撞的情況下受傷倒地。根據《ESPN》報導，D.穆雷的右腳阿基里斯腱撕裂，球季很有可能提前報銷。

此戰第一節剩下約4分鐘左右，D.穆雷持球進攻投籃沒進後，他搶到進攻籃板時，突然整個人倒地還掉球，接著D.穆雷起身後一拐一拐地走向鵜鶘板凳區，並退場接受治療。D.穆雷此戰出賽8分鐘，留下4分、5籃板的表現。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在社群媒體X上指出，D.穆雷遭遇右腳阿基里斯腱撕裂。

鵜鶘後衛D.穆雷受傷。（法新社）鵜鶘後衛D.穆雷受傷。（法新社）

鵜鶘隊教頭W.格林（Willie Green）賽後僅表示，D.穆雷將接受檢查，「當你看到一位對球對如此重要、一直付出的選手倒下時，這真的非常困難。」

D.穆雷本季遭遇傷痛問題，先前才因左手骨折缺陣17場比賽，如今遭遇右腳阿基里斯腱撕裂，球季很有可能提前報銷。D.穆雷本季出賽30場，平均有17.9分、7.6助攻、6.5籃板、2.1次抄截的表現。

鵜鶘本季飽受傷病所苦，包含威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭（Brandon Ingram）、瓊斯（Herbert Jones）等人掛傷號，鵜鶘本季只打出12勝37敗戰績排西部倒數第二。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中