MLB》不滿奪冠的道奇球員開嘲諷 洋基教頭嘆連大谷都沒有講這些話...

道奇去年奪世界大賽冠軍,大谷翔平(中)拿起冠軍獎盃。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕紐約洋基去年在世界大賽以1勝4敗不敵洛杉磯道奇,無緣自2009年後再度奪冠。洋基總教練布恩(Aaron Boone)近日上「WFAN Sports Radio」的播客節目,坦言對於部分道奇選手奪冠後的發言感到不悅。

道奇火球男凱利(Joe Kelly)曾在播客節目「Baseball Isn't Boring」上聲稱,去年季後賽的球隊名次,洋基隊可能只排第8或第9,並批評洋基的守備不佳。

對於部分道奇選手批評洋基隊,布恩在該節目中表示,「這不好,不喜歡這樣。他們贏了,所以他們有這權利這樣說。但有一些人說了一些事情,我只想說,『你今年的表現如何?』,這些話並不是佛里曼(Freddie Freemans)、大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)說出來的,而是其他人。」

洋基總教練布恩。(資料照,法新社)

布恩說,「當然,他們贏得世界大賽冠軍,我們沒有打出最好的表現,而他們士氣正旺。我們會努力回到那個舞台,希望能有所突破。」

洋基今年賽季少了明星強打索托(Juan Soto),不過也以8年2.18億美元簽下前勇士王牌佛里德(Max Fried)、1年約補進7屆明星一壘手高德史密特(Paul Goldschmidt),並透過交易換來貝林傑(Cody Bellinger)、終結者威廉斯(Devin Williams)。

