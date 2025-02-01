MLB》不滿奪冠的道奇球員開嘲諷 洋基教頭嘆連大谷都沒有講這些話...

道奇去年奪世界大賽冠軍，大谷翔平（中）拿起冠軍獎盃。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基去年在世界大賽以1勝4敗不敵洛杉磯道奇，無緣自2009年後再度奪冠。洋基總教練布恩（Aaron Boone）近日上「WFAN Sports Radio」的播客節目，坦言對於部分道奇選手奪冠後的發言感到不悅。

道奇火球男凱利（Joe Kelly）曾在播客節目「Baseball Isn't Boring」上聲稱，去年季後賽的球隊名次，洋基隊可能只排第8或第9，並批評洋基的守備不佳。

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對於部分道奇選手批評洋基隊，布恩在該節目中表示，「這不好，不喜歡這樣。他們贏了，所以他們有這權利這樣說。但有一些人說了一些事情，我只想說，『你今年的表現如何？』，這些話並不是佛里曼（Freddie Freemans）、大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）說出來的，而是其他人。」

洋基總教練布恩。（資料照，法新社）

布恩說，「當然，他們贏得世界大賽冠軍，我們沒有打出最好的表現，而他們士氣正旺。我們會努力回到那個舞台，希望能有所突破。」

洋基今年賽季少了明星強打索托（Juan Soto），不過也以8年2.18億美元簽下前勇士王牌佛里德（Max Fried）、1年約補進7屆明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt），並透過交易換來貝林傑（Cody Bellinger）、終結者威廉斯（Devin Williams）。

Aaron Boone responds to Dodger players talking smack after the World Series:



"A couple people saying some things, it's like, 'Did you see what you did this year?'" pic.twitter.com/iN6XHj5y0z — WFAN Sports Radio （@WFAN660） January 28, 2025

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