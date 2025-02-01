MLB》響尾蛇公布春訓名單 林昱珉無緣連2年參加大聯盟春訓

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天公布非大聯盟40人名單的19位春訓邀請名單，其中有9名投手卻無台灣旅美左投林昱珉，讓林昱珉無緣連2年進大聯盟春訓名單。

現年21歲的林昱珉目前非響尾蛇隊40人名單選手，2024年季前獲邀參加大聯盟春訓，他在去年4月小聯盟賽場時，右臉頰不慎遭界外球重擊開刀，休養1個半月後重回賽場。

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林昱珉上季主要待在2A，季末升上3A，整季先發21場，交出3勝6敗、防禦率4.05的成績。

響尾蛇球團去年為了讓林昱珉補足局數，先是安排參加秋季聯盟賽事，並讓林昱珉代表台灣隊參加世界棒球12強賽。林昱珉也幫助台灣隊勇奪三大國際賽（奧運、12強、經典賽）的首座冠軍。

林昱珉在去年12月入伍服補充兵役12天，同時也迎接愛女出生，讓他升格為新手爸爸。

根據大聯盟官網指出，截至當地時間1月31日止，響尾蛇隊目前40人名單有39人，包含剛獲6年2.1億美元約的塞揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes）。

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