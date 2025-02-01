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台維斯盃》可惜！何承叡／吳東霖不敵奧運銀牌組合 台灣遭美國橫掃

2025/02/01 12:38

吳東霖。（資料照，海碩整合行銷提供）吳東霖。（資料照，海碩整合行銷提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台維斯盃世界組總決賽資格戰今在台北市網球中心進行第二日賽事，陷入0：2劣勢的台灣隊，在第三點雙打何承叡／吳東霖以4：6、6（4）：7不敵美國隊拉姆／克拉吉塞克，在五戰三勝的賽制中直落三遭橫掃。

台灣隊昨單打曾俊欣、吳東霖接連敗陣，遭美國隊聽牌，原定第三點雙打由許育修搭檔何承叡，不過賽前臨時換將，改由吳東霖頂替許育修上陣，兩人面對去年巴黎奧運銀牌組合，開賽一路互保，不過在第7局出現危機，連拿4分失守，也被美國隊先下一城。

次盤何承叡／吳東霖在第3局再度讓對手握有2個破發點，不過台灣組合展現韌性，連拿4分守下，只是美國隊發球局固若金湯，難以讓何承叡／吳東霖突破，兩軍激戰至決勝局，前6分都是互保，第8分吳東霖的發球分失守，美國隊最終在決勝局以7：4出線，也收下此次台維斯盃的勝利。

美國隊擊敗台灣後將晉級總決賽資格賽第二輪，台灣則將在9月與從世界一級升降賽獲勝的隊伍力拚世界一級資格。

稍後第4點在無關勝負後，原定由曾俊欣對決世界排名36的20歲新星米克森（Alex Michelsen）一戰，也將改由世界排名363的黃琮豪出戰世界排名125的麥克唐納（Mackenzie McDonald）。

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