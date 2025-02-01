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NBA》太陽三巨頭斬斷勇士2連勝 柯瑞手感欠佳拿14分

2025/02/01 13:42

布克（左）、柯瑞（右）。（今日美國）布克（左）、柯瑞（右）。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕太陽今踢館勇士，靠布克（Devin Booker）31分領軍，畢爾（Bradley Beal）也有21分進帳，以130：105拿下勝利。

賽前分居西部第9、11名的太陽與勇士之間只有半場勝差，太陽首節靠杜蘭特在外線開火領軍，取得30：27些微優勢，次節再拉出16：6的攻勢乘勝追擊，布克（Devin Booker）此節獨攬10分，幫助鳳凰城大軍打完上半場握有62：51領先，柯瑞（Stephen Curry）前兩節5投1中僅拿2分。

易籃後，太陽加足火力、多點開花，將分差擴大至22分，勇士此節先發只有柯瑞與威金斯（Andrew Wiggins）有分數進帳，兩人合拿9分，第四節雖然試圖反撲，不過火力仍相當有限，只能黯然終止2連勝。

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

太陽三巨頭今都有所發揮，布克貢獻31分、11助攻，杜蘭特拿19分、6籃板，理查斯（Nick Richards）14分、16籃板，畢爾板凳出發12投9中拿下21分。

勇士今團隊命中率僅37.5%，威金斯與替補上陣的穆迪（Moses Moody）都有17分進帳，柯瑞14投5中，拿下14分。

畢爾（左）。（美聯社）畢爾（左）。（美聯社）

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