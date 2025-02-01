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NBA》溫班亞瑪秀超狂火鍋 馬刺砍本季單場新高144分痛扁公鹿

2025/02/01 15:24

馬刺溫班亞瑪灌籃得分。（美聯社）馬刺溫班亞瑪灌籃得分。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天得到30分、狂賞6次火鍋，馬刺團隊砍進24顆三分球，終場馬刺以144比118輕取公鹿，單場144分也是馬刺本季單場最高得分。

馬刺隊上半場打完以70比71落後，易籃後溫班亞瑪第三節獨拿14分、包含投進3顆三分外線，馬刺單節灌進45分，前三節打完馬刺以115比101領先。

末節公鹿進攻熄火只拿14分，馬刺單節再拿29分，全場最多領先到28分，馬刺最後贏球中止近期的2連敗，目前戰績21勝24敗排西部第12名。

馬刺溫班亞瑪賞火鍋。（美聯社）馬刺溫班亞瑪賞火鍋。（美聯社）

溫班亞瑪全場20投9中，包含三分球11投5中，外加7罰全進，得到30分、14籃板、賞6次火鍋。此外，溫班亞瑪在防守面對公鹿球星里拉德（Damian Lillard）的拋投，仍伸長手臂在籃板上緣附近賞阻攻，讓許多外國網友驚呆。

馬刺全場6人得分上雙，除了溫班亞瑪外，K.強森（Keldon Johnson）替補出發拿24分，卡斯特（Stephon Castle）貢獻20分。巴恩斯（Harrison Barnes）16分，39歲老將保羅（Chris Paul）交出12分9助攻表現，瓦賽爾（Devin Vassell）挹注12分。

公鹿以「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）35分、14籃板、6助攻最佳。里拉德繳22分7助攻，米德爾頓（Khris Middleton）替補出發拿21分，普林斯（Taurean Prince）13分。公鹿輸球吞下2連敗，目前仍以26勝20敗排東部第四。

馬刺溫班亞瑪（左）、公鹿亞德托昆波（右）。（美聯社）馬刺溫班亞瑪（左）、公鹿亞德托昆波（右）。（美聯社）

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