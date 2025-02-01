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台維斯盃》台美大戰國內無轉播 吳東霖感觸深：球迷值得更好的對待

2025/02/01 14:24

吳東霖（左）、何承叡。（記者盧養宣攝）吳東霖（左）、何承叡。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊今在台維斯盃世界組總決賽資格戰第三點雙打不敵美國，以直落三遭橫掃，扛兩點的吳東霖賽後有感而發，指出這次賽事國內無轉播的問題，表示台灣球迷值得更好的對待。

吳東霖昨在單打第二點不敵美國新星米克森，今臨危受命與何承叡出戰雙打，與奧運銀牌得主拉姆／克拉吉塞克激戰兩盤敗下陣來，從2022年的世界二級升降賽踢館瓜地馬拉到現在在主場力抗強權美國，吳冠霖感觸良多。

吳東霖表示，2022年前的台維斯盃主要給年輕選手磨練，主力球員大多無參賽意願，「當時因為曾爸（曾俊欣父親曾育德）一句話，認為台灣男網應該要團結，所以我們從對戰瓜地馬拉、香港、墨西哥、羅馬尼亞、法國，去年的波士尼亞與赫塞哥維納，以及到現在對決美國，一路走來真的非常感動。」

吳東霖（左）、何承叡。（記者盧養宣攝）吳東霖（左）、何承叡。（記者盧養宣攝）

吳東霖難忘2022年在主場室外Show Court球場迎戰香港，球迷頂著艷陽進場為台灣隊加油一幕，這次在台北市網球中心也連兩天都湧入超過2千名球迷，今天進場人數更達2966人，吳東霖遺憾地說，「可惜我們還是不夠強大，沒能把最好的結果送給他們。」

吳東霖指出，即使這次台維斯盃沒有太多宣傳，球迷還是努力透過各種管道來為台灣隊加油，過年期間或許可以有電視轉播，或者在秩序冊上針對兩隊球員的介紹可以更詳盡，「或許可以讓更多人愛上網球，讓更多人投入這項運動。」

吳東霖說，希望球迷的熱情不要因為一些小細節而動搖，「我們身為選手也一定會愈來愈努力，愈打愈好，希望有一天能真的幹大事，9月還有一次保級的機會，希望可以抽在主場，讓大家繼續為我們加油。」

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