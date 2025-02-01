中職》味全龍巨型棒球將在台北燈節亮相 小龍女、劉基鴻熱情參與

味全龍巨型棒球將在台北燈節亮相，小龍女琪琪、劉基鴻熱情參與。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2025年台北燈節明晚（2月2日）至2月16日將在台北西區登場，頂新和德文教基金會攜手味全龍打造「夢想起飛 接棒未來」燈組，每晚5時到10時在中華路與漢口街口的B7展區點亮偏鄉棒球夢，味全龍啦啦隊小龍女琪琪及球星劉基鴻也將於2月2日、14日分別現身，邀請民眾一起關懷偏鄉少棒隊!

這座四米高的熱氣球燈組，以味全龍帶領基金會的「接棒未來」棒球公益計畫起飛為設計靈感，傳遞棒球經濟生態圈的無限希望並期盼大眾一起點亮無數孩子的棒球夢。

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頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，2017年啟動「接棒未來」棒球公益計畫以來，發現偏鄉少棒隊資源短缺，許多孩子甚至缺乏基本運動裝備和營養補給。透過這次活動，希望集結更多社會力量，支持孩子們實現棒球夢。

為邀請民眾加入接棒未來Line會員（https://line.me/R/ti/p/@185ytucz）、一起持續關懷基層少棒，味全龍的小龍女琪琪將於明晚6時及6時40分在現場發送兩波贈品，民眾加入接棒未來Line官方帳號、出示手機，即可領取手作小燈籠，每機限領一份、發完為止。錯過的民眾，2月14日晚間同時段仍有機會可從球星劉基鴻手中領取限量贈品。

除了現場活動，燈節期間「來自永靖的老園丁」粉專（https://pse.is/73h4lj）也將推出小龍女限定濾掛咖啡組抽獎活動，民眾完成指定的網路任務即有機會中獎。接棒未來粉專及味全龍也將陸續推出相關公益活動，活動詳情陸續公布。

味全龍巨型棒球將在台北燈節亮相，小龍女琪琪、劉基鴻熱情參與。（味全龍提供）

味全龍巨型棒球將在台北燈節亮相，小龍女琪琪、劉基鴻熱情參與。（味全龍提供）

味全龍巨型棒球將在台北燈節亮相，小龍女琪琪、劉基鴻熱情參與。（味全龍提供）

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