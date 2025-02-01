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中職》台鋼VS.岱鋼！港都台日親善交流戰 票價相當親民

2025/02/01 14:36

2025年港都台日親善交流戰，預售票2月7日中午12點全面開賣，票價為300至600元。（台鋼雄鷹提供）2025年港都台日親善交流戰，預售票2月7日中午12點全面開賣，票價為300至600元。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽，將是台鋼雄鷹成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，2月27、28日，台鋼雄鷹將與日本Oisix新潟天鵝之皇展開兩場熱血賽事，屆時陽岱鋼將隨隊來台獻技。

雄鷹軍團睽違將近5個月再度回到澄清湖大本營，12強國手陳柏清、洋砲魔鷹和新戰力搶先亮相，旅日好手陽岱鋼繼2017年亞冠熱身賽之後、相隔近8年再度於台灣球迷面前獻技，在港都上演「台鋼VS.岱鋼」。

2025港都台日親善交流戰，預售票2月7日中午12點全面開賣，票價為300至600元，相關資訊如下：

※優先購票序號：2月3日（一）10：00發送【2025港都台日親善交流戰】優先購票序號，若未收到序號需補發請於2月4日（二）17：00前來信至service@TSGhawks.com並提供姓名、會員卡號、電話，逾時將不受理序號補發。

預售票優先購票資訊：

◆2月5日（三）10：00～15：00鷹國皇家優先購票（每人每場限購4張）

◆2月5日（三）16：00～21：00一般季票優先購票（每人每場限購2張）

◆2月6日（四）10：00～15：00鷹國人優先購票（每人每場限購2張）

◆2月7日（五）中午12點，全面開放購票（每張訂單限購8張）

注意事項

＊於全家FamiTicket、FamiPort購買則享內野優惠50元，恕不與其他優惠並行

＊凡持2024會員卡現場購票皆享優惠50元（限購兩張）

＊凡持優惠票種，入場請出示證件供查驗

＊凡現場補票者，補票金額皆以現場票價計

＊兩場賽事皆為台鋼雄鷹全主場應援，客隊應援區為X、Y、Z區

＊兩場賽事台鋼雄鷹休息室皆為一壘側，Oisix新潟天鵝之皇休息室為三壘側

＊澄清湖球場上層看台、外野暫不開放；三樓廁所暫不開放

＊澄清湖球場本壘後方L、M、N、O區，及VIPA、VIPB、VIPC區為『非』站立應援區，其他區域皆為站立應援區，購買後恕不得更換座位，購買前請留意

＊應援舞台前方部分座位為球團保留席，此區域座位用於球團安排特定活動、嘉賓接待或工作人員使用

＊台鋼雄鷹棒球隊保有解釋、變更及增列條文之權利

※票務相關問題諮詢信箱service@TSGhawks.com

※FamiTicket線上LINE客服諮詢ID：@famiticket

2025年港都台日親善交流戰，預售票2月7日中午12點全面開賣，票價為300至600元。（台鋼雄鷹提供）2025年港都台日親善交流戰，預售票2月7日中午12點全面開賣，票價為300至600元。（台鋼雄鷹提供）

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