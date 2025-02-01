MLB》曾名列白襪潛力大物第三 馬德里格爾1年約轉戰大都會

馬德里格爾。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年27歲的內野手馬德里格爾（Nick Madrigal），今天以1年合約加盟紐約大都會。根據大聯盟官網報導，馬德里格爾的合約是一份複式合約（Split Contract），薪水依據擠進大聯盟名單、或是待在小聯盟而有所不同。

《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）在社群媒體X上指出，馬德里格爾是以1年大聯盟約加盟大都會，合約總值為135萬美元，外加50萬美元的激勵獎金。

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馬德里格爾是2018年獲白襪隊首輪第4順位選進的昔日潛力大物，他曾在2021年名列大聯盟官網白襪隊潛力好手第三。馬德里格爾是一名不容易被三振的選手，生涯吞K率僅9％，能鎮守二壘、三壘，但他未能大聯盟賽場打出佳績。

馬德里格爾在2021年被交易至小熊，上季為小熊出賽51場，整季88打數敲19安，只有3支二壘安打是長打，沒有敲全壘打，有10分打點，打擊率2成21，整體攻擊指數僅0.536。馬德里格爾在大聯盟5個賽季，合計出賽285場只累積4轟，平均打擊率2成74。

Madrigal deal is for $1.35M with a chance at $500K in performance bonuses. https://t.co/EYxo0CILNp — Joel Sherman （@Joelsherman1） January 31, 2025

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