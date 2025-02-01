台維斯盃》九月世界一級賽事再掌兵符？盧彥勳尚無想法

黃琮豪（左）、盧彥勳。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊在台維斯盃世界組總決賽資格戰以0：4不敵美國隊，總教練盧彥勳肯定球員表現，表示選手都已經盡力，也希望與實力堅強的美國隊交手後，能獲得很好的經驗。

台灣隊在前三點皆落敗後，在無關勝負的第4點改由世界排名363的黃琮豪出戰世界排名125的麥克唐納（Mackenzie McDonald），他雖以2：6、3：6敗下陣來，不過成為台灣隊兩天以來唯一破過美國隊發球局的球員。

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對於以0：4不敵美國，盧彥勳賽後指出，每個選手都努力了，也付出百分之百，比較可惜的是許育修身體不適，第三點雙打臨時換將，「但這些都不是藉口，雖然知道身體有狀況，大家還是全力以赴，盡可能下場把最好的一面展現出來，雖然結果不是我們想要的方向，但我覺得失敗的一場戰役不代表就這樣結束了，它會讓我們看到東西可以繼續往前。」

盧彥勳指出，面對實力堅強的美國隊就是必須整場維持高水準的表現，細節部分也可以再做改善，期待九月球員拿出更好的表現，「我相信他們也已經往前看，我也要祝福他們，畢竟今年賽季才剛開始，他們還有很長的賽季，祝福他們在接下來的賽季可以保持很好的狀態，達成自己設定的目標。」

台灣隊將在九月的世界一級賽事對決從世界一級升降賽獲勝的隊伍力拚保級，是否有機會再掌兵符？盧彥勳說，自己沒有任何的想法，「接下來回歸到協會的作業，我就是任務性質的職務，下個比賽還有很長一段時間、還有很長的作業時間，我並沒有想這麼多，但我看到選手的成長也與有榮焉，無論我有沒有在這個位置上，我的心都跟著國家隊在前進，不管有沒有在場上，只要我能幫上忙的，我一定會盡全力協助，我也相信球員會拿出最好的表現。」

盧彥勳。（記者盧養宣攝）

黃琮豪。（海碩整合行銷提供）

麥克唐納。（海碩整合行銷提供）

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