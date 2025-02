NBA》「受夠了！」字母哥與CP3爆衝突 賽後還找對方理論

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波。(左)。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿今天以118比144慘敗馬刺,而且公鹿球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)還與馬刺39歲老將保羅(Chris Paul)起衝突,根據《ESPN》報導,兩人在賽後還起小衝突,但很快就被其他隊友和保全人員制止。

亞德托昆波此戰第四節一次持球進攻時,他當時轉身要甩開防守者保羅,卻被對方的腳絆倒,而保羅疑似還做出推人的動作,這讓亞德托昆波相當不滿、起身後開嗆保羅,公鹿其他隊友立即把亞德托昆波架開。裁判經過檢視後,認定保羅是一般犯規。比賽結束後,亞德托昆波和保羅還隔空互嗆。

根據《ESPN》報導,亞德托昆波賽後一開始表示,什麼事都沒有發生,但接著補充說是一個身體對抗的PLAY,「我不知道是被絆倒還是被推倒的。」

被問到賽後找保羅理論,亞德托昆波對此說,「了解我的人不會來挑戰我,如果你來試探我,那就是不同的事情了。如果你敢挑戰我,你就會看到我不同的一面。」

「最終,我認為我們都是男人,彼此都該互相尊重。」亞德托昆波說,「如果這些話越界了,那就必須承擔後果。我真的不太說這麼多話,一開始也沒說什麼,只想按正確的方式打比賽。如果我覺得你讓我的生計、職業生涯、我的身體陷入危險之中,受夠了,兄弟。我有一家人要養,有時候讓你發笑的事情,也可能讓你流淚。」

公鹿總教練瑞佛斯(Doc Rivers)表示,「Giannis是我們聯盟中最冷靜的人之一,如果他對某件事情不滿,我大概猜到有發生些事情。」

