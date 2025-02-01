NBA》「受夠了！」字母哥與CP3爆衝突 賽後還找對方理論

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波。（左）。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天以118比144慘敗馬刺，而且公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）還與馬刺39歲老將保羅（Chris Paul）起衝突，根據《ESPN》報導，兩人在賽後還起小衝突，但很快就被其他隊友和保全人員制止。

亞德托昆波此戰第四節一次持球進攻時，他當時轉身要甩開防守者保羅，卻被對方的腳絆倒，而保羅疑似還做出推人的動作，這讓亞德托昆波相當不滿、起身後開嗆保羅，公鹿其他隊友立即把亞德托昆波架開。裁判經過檢視後，認定保羅是一般犯規。比賽結束後，亞德托昆波和保羅還隔空互嗆。

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根據《ESPN》報導，亞德托昆波賽後一開始表示，什麼事都沒有發生，但接著補充說是一個身體對抗的PLAY，「我不知道是被絆倒還是被推倒的。」

馬刺39歲老將保羅。（美聯社）

被問到賽後找保羅理論，亞德托昆波對此說，「了解我的人不會來挑戰我，如果你來試探我，那就是不同的事情了。如果你敢挑戰我，你就會看到我不同的一面。」

「最終，我認為我們都是男人，彼此都該互相尊重。」亞德托昆波說，「如果這些話越界了，那就必須承擔後果。我真的不太說這麼多話，一開始也沒說什麼，只想按正確的方式打比賽。如果我覺得你讓我的生計、職業生涯、我的身體陷入危險之中，受夠了，兄弟。我有一家人要養，有時候讓你發笑的事情，也可能讓你流淚。」

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，「Giannis是我們聯盟中最冷靜的人之一，如果他對某件事情不滿，我大概猜到有發生些事情。」

In the fourth quarter, as Giannis Antetokounmpo drove to the basket, Chris Paul made contact with him, causing Antetokounmpo to fall. This led to a heated exchange between the two players, and that displeasure carried over as the teams were leaving the floor after the game. pic.twitter.com/xbleCSSEgr — （@SpursReporter） February 1, 2025

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