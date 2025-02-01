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台維斯盃》當年當陪練還要幫選手按摩 盧彥勳對國家隊組軍給建言

2025/02/01 16:45

吳東霖（左）、盧彥勳。（記者盧養宣攝）吳東霖（左）、盧彥勳。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕吳東霖小時候看著盧彥勳征戰台維斯盃，立下成為職業選手的目標，多年過去他已成為國家隊主將，今天不敵美國隊後更有感而發，希望台維斯盃能獲得更多重視、回應球迷關注，從球員晉升總教練的盧彥勳，也在本次賽事落幕後，分享這項網球團體賽的傳承意義。

盧彥勳點出台維斯盃精神層面的傳承意義，「我也很感謝東霖這樣說，讓我知道我有給他不錯的影響，其實作為一個選手，不只是場上的表現，也可以成為一個榜樣，不只是為了一分拚得要死要活，也有可能在五年、十年後帶來影響，很高興看到（曾）俊欣、（吳）東霖承接傳承的火苗，他們在國家隊也都表現得非常好。」

身為台灣網壇一代名將，盧彥勳說，自己與吳東霖有類似的感受與養成，透露小學六年級就到台維斯盃當球僮，也是從小看著陳志榮等前輩征戰台維斯盃，而過去的環境與組軍狀況，當然無法與現在相比，「我記得我第一次參加台維斯盃是當陪練，當時去哈薩克比賽，我跟另一個陪練還要幫選手按摩。」

盧彥勳表示，現在團隊在組建上一定有進步，但絕對不能滿足於現狀，像這次與賽史坐擁32冠的美國隊對決，就知道雙方除了實力上，在後勤上也有很大的差距，「他們的網球文化底蘊在台維斯盃就是非常的雄厚，無論團隊組成、作業流程，都是我們的榜樣，也有很多我們值得學習的地方。」

盧彥勳樂觀表示，「雖然我們現在相對來說是陪榜的，但你只要相信你能贏球，你的行為就會引導你往勝利的方向前進，假如我們希望有朝一日能有這麼強的隊伍，選手與行政團隊有一致的目標，就會往那個目標邁進，台維斯盃網球最大的團體賽盛事，我們也要用最高規格、高標準應對，繳出高水準的表現與態度來面對這個比賽。」

對於國家隊的組軍建議，盧彥勳也以過來人身份表示，最重要的當然還是選手在場上的表現，「這是最基本的，組建的過程都是附屬的，行政作業上能給的就是支持。」

盧彥勳指出，選手都會在國家隊比賽全力以赴，但根據過往經驗，這一週會帶來很大的消耗，「因為沒有人在意你接下來兩週、三週要去哪裡，選手有為國爭光的心、全神貫注投入比賽，應該要獲得最全面的照護，讓他們知道能得到很多的支持，來這裡不只是消耗，也可以充電，往後的比賽也可以有更好的發揮，而不是來打完這個比賽後接下來就像死魚一條、沒有體力。」

盧彥勳建議，希望選手無論是否上場，無論在恢復上、飲食上，都能受到很好的照顧，「這樣應該會是很好的架構，但我也不是組隊的人，不過我以教練的角色，也希望他們是舒服來參賽、可以享受比賽。」

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