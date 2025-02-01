晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》剛告別桃猿的沐妍 今年將與倪暄擔任台鋼雄鷹新應援團長

2025/02/01 18:43

沐妍轉戰台鋼雄鷹，擔任新應援團長。（圖片取自台鋼臉書）沐妍轉戰台鋼雄鷹，擔任新應援團長。（圖片取自台鋼臉書）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹今天宣布，剛離開樂天桃猿、深受許多球迷喜愛的「最美MC」沐妍，以及「甜姐兒」倪暄，將擔任新應援團長。

台鋼雄鷹今天稍早在臉書公布，「新球季開打倒數，台鋼雄鷹應援團長即將陪伴球迷朋友共同迎來「全鷹主場」全新篇章！甜姐兒 倪暄、最美MC 沐妍，將攜手桂田文創 Wing Stars、吉祥物 #TAKAO 以及 #TAKAMEI，率領鷹援軍進占全鷹主場，兩位女神不僅為台鋼雄鷹注入更多新能量，也將重新詮釋在地化中職應援風格！」

樂天桃猿昨天在臉書發文，感謝沐妍這12年來在球隊的付出與陪伴，從2013年加入當時的LamiGirls到後來成為樂天專屬MC，沐妍總是全力以赴，用專業、笑容與熱情感染所有人。沐妍也透過IG限時動態發文，「感謝樂天這個溫暖的大家庭，有你們的關心讓我充滿感謝。」

台鋼表示，「出身自高雄的倪暄將以應援團長全新身分重返球場，回到高雄故鄉，以活力與魅力帶領鷹援軍並肩作戰，點燃澄清湖主場每一份熱情！」

台鋼也提到，被譽為「最美MC」的沐妍，將以全新姿態向球迷展現專業與熱情，並以實際行動點燃全鷹主場士氣，打造全新鷹式應援動人時刻！

台鋼球團說，2024團長希本、副團長Gary新賽季未能與球團達成合作共識，衷心感謝兩位夥伴過去這一年付出，並祝福未來在新的職涯發展順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中