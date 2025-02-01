中職》剛告別桃猿的沐妍 今年將與倪暄擔任台鋼雄鷹新應援團長

沐妍轉戰台鋼雄鷹，擔任新應援團長。（圖片取自台鋼臉書）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹今天宣布，剛離開樂天桃猿、深受許多球迷喜愛的「最美MC」沐妍，以及「甜姐兒」倪暄，將擔任新應援團長。

台鋼雄鷹今天稍早在臉書公布，「新球季開打倒數，台鋼雄鷹應援團長即將陪伴球迷朋友共同迎來「全鷹主場」全新篇章！甜姐兒 倪暄、最美MC 沐妍，將攜手桂田文創 Wing Stars、吉祥物 #TAKAO 以及 #TAKAMEI，率領鷹援軍進占全鷹主場，兩位女神不僅為台鋼雄鷹注入更多新能量，也將重新詮釋在地化中職應援風格！」

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樂天桃猿昨天在臉書發文，感謝沐妍這12年來在球隊的付出與陪伴，從2013年加入當時的LamiGirls到後來成為樂天專屬MC，沐妍總是全力以赴，用專業、笑容與熱情感染所有人。沐妍也透過IG限時動態發文，「感謝樂天這個溫暖的大家庭，有你們的關心讓我充滿感謝。」

台鋼表示，「出身自高雄的倪暄將以應援團長全新身分重返球場，回到高雄故鄉，以活力與魅力帶領鷹援軍並肩作戰，點燃澄清湖主場每一份熱情！」

台鋼也提到，被譽為「最美MC」的沐妍，將以全新姿態向球迷展現專業與熱情，並以實際行動點燃全鷹主場士氣，打造全新鷹式應援動人時刻！

台鋼球團說，2024團長希本、副團長Gary新賽季未能與球團達成合作共識，衷心感謝兩位夥伴過去這一年付出，並祝福未來在新的職涯發展順利。

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