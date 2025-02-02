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網球》美國男單江山代有才人出 奧運銀牌名將分析世代差異

2025/02/02 09:39

美國雙打組合克拉吉塞克（左）、拉姆。（記者盧養宣攝）美國雙打組合克拉吉塞克（左）、拉姆。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕美國隊在台維斯盃擁有32冠輝煌歷史，在巡迴賽場同樣江山代有才人出，在職業賽場奮戰逾20年、擁有兩面奧運銀牌的老將拉姆（Rajeev Ram）對於美國網球的發展給出看法。

目前ATP男單前100名共有9名美國選手，僅次義大利與法國的10位，一哥是世界第4的佛里茲（Taylor Fritz），T.保羅（Tommy Paul）在澳網打進8強後，也首度躋身前10，來到生涯最佳的第9名。19歲華裔好手田勒納（Learner Tien）則是澳網爆冷打進16強後，排名來到生涯新高的80位，也是最新一位叩關Top100的美國好手。

從2023年美網打進4強的薛爾頓（Ben Shelton），到此次也在澳網打到第四輪，並隨隊來台參賽的20歲新星米克森（Alex Michelsen），美國隊近年不斷有新星竄出，2004年就踏進職業賽場的拉姆認為，現在的美國球員少了包袱，彼此形成良性競爭。

擁有6座雙打大滿貫冠軍的40歲資深好手拉姆，此次率隊來台參加台維斯盃，幫助美國隊橫掃台灣隊，晉級世界總決賽資格賽第二輪，他昨被問及如何看到美國選手的世代差異與近年美國網壇發展指出，「我們過去有不少名人堂球星，包括山普拉斯（Pete Sampras）、阿格西（Andre Agassi），因此後來的球員背負不小的期待。」

拉姆認為，「但現在的球員離那個世代已經比較遠了，他們不用再擔心需要扛下重任，我覺得現在這個世代的球員態度已經有很大的不同，他們必須努力爭取自己的位置，也非常勤奮，當然前10名的好手像是佛里茲、保羅，也發揮了帶領的作用。」

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