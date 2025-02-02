世大運》世大運7月登場 王冠閎、湯智鈞開工訓練拚佳績

王冠閎、湯智鈞。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025夏季世大運將於德國萊茵魯爾都會區舉辦，為積極備戰，體育署持續協調大專體總、國訓中心及運科中心於春節期間，持續掌握各運動種類培訓隊訓練進度及需求，也安排後勤支援人員持續配合培訓計畫提供服務，為國家代表隊提供完整的訓練後勤支援，做好最佳的後勤角色。

世大運是我國備戰參加的重要國際性綜合賽事之一，2025夏季世大運將於今年7月16日至7月27日於德國萊茵魯爾舉辦，將有田徑等共15種運動競賽，體育署自113年8月起與大專體總啟動2025世大運培訓工作，目前已核定15個運動種類代表隊遴選辦法並已公告，其中7個運動培訓隊伍進行集訓。

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距離2025夏季世大運開幕已剩不到半年，各運動種類培訓隊刻正如火如荼進行訓練，適逢春節假期，為不中斷培訓，大專體總及國訓中心在過年除夕前夕仍持續輔導各培訓隊配合春節假期的訓練計畫，讓選手教練在春節期間，仍能同時兼顧身心放鬆及訓練效果。

本次培訓隊併同亞運培訓隊在國訓中心進行培訓的運動種類有羽球、體操、射箭、柔道、桌球、跆拳道及划船，各隊均於大年初五後恢復正常訓練，國訓中心持續與培訓隊保持密切聯繫，提供後勤支援服務。

本屆2025夏季世大運國家代表隊預計遴選出199位選手，其中游泳選手王冠閎、射箭選手湯智鈞及體操選手丁華恬等均為本次世大運代表隊成員，與其他選手一起努力突破自我，期盼本次世大運獲得最佳表現，春節期間將搭配訓練計畫持續鍛鍊，力拚取得本次德國世大運金牌為目標。

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