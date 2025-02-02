MLB》回歸二刀流時間點「有望提前」！ 大谷翔平直呼休賽季好短

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將重拾二刀流、重返投手丘，總教練羅伯斯（Dave Roberts）過去曾強調，不會讓大谷在5月之前投球。如今羅伯斯也鬆口，大谷正式回歸二刀流的時間點。

在道奇的年度記者會「DodgerFest」上，羅伯斯透露，讓大谷在5月的某個時間點重返投手丘，似乎是不錯的選擇，「也許會更早，但我在休季初就曾說過，他不會在日本海外賽中登板。等他開始春訓，我們再依照他的訓練表做出決定。」

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大谷祥平加盟在2023年接受右手肘尺側副韌帶手術，2024年球季以全職指定打擊出賽；此外，大谷還在世界大賽中傷到左肩，去年11月又接受手術治療。大谷受訪時透露，他已經開始恢復打擊訓練，也自認自己的復健進度在正軌上。

道奇將連續第2年參加海外賽，春訓時間縮短，大谷也直言：「這個休賽季好短，感覺起來也真的很短。再加上動手術，讓這個休季又變得更加緊湊。」

儘管如此，羅伯斯對大谷的復健進度感到樂觀，不只對大谷能再飆出100英哩火球有信心，還透露：「我最近看了些片段，完全看不出來他這個冬天才剛動完手術，他的擊球初速超過100英哩，比我們現在陣中任何一位球員都還要快。」

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