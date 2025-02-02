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MLB》絕讚大谷翔平化不可能為可能！道奇佛里曼：今年當爸敲60轟

2025/02/02 12:55

佛里曼。（法新社）佛里曼。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將重返二刀流，對此對友佛里曼（Freddie Freeman）堅信大谷能以二刀流重返巔峰，更直言他或許在今年球季敲出60轟。

今天道奇的年度記者會「DodgerFest」中，佛里曼受訪時被問及大谷是否還能重拾過去二刀流的身手，他毫不猶豫表示：「翔平還是那個翔平，我找不到任何理由認為他無法恢復過往二刀流實力。」、「翔平總是將不可能化為可能。」

大谷2023年右手肘動刀，去年以全職指定打擊出賽，甚至在世界大賽G2傷到左肩，休季再度動刀。佛里曼回憶起當時情境，大谷仍在G3回歸上陣，他笑道：「我還用手輕輕碰他，想確認這傢伙到底是不是真人！」

佛里曼還分享：「通常肩膀脫臼的人無法把手舉過頭頂，但我們在紐約練球時，我看他走過來，手還能完全舉到頭上，我心想，這傢伙到底是怎麼辦到的？」

去年大谷締造單季「54轟59盜」偉業，談到對大谷新球季的期待，佛里曼表示不確定大谷是否能再度複製「50轟50盜」賽季，大谷在天使時期擔任二刀流時，也未能達到單季30盜，「但或許他在5越能開始投球前，就已經50盜了！」

佛里曼直呼：「對這個男人來說，沒有什麼是不可能的。至今我仍無法相信，在大聯盟竟然能有一位在投打兩端都處於頂尖水準的球員。而現在他還是一位父親，或許他今年能打出60轟也說不定！」

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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