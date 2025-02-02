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中職》向新東家樂天報到首日 呂詠臻期待中帶著緊張

2025/02/02 11:17

呂詠臻。（記者廖耀東攝）呂詠臻。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕朱育賢透過自由球員市場轉戰味全龍隊之後，樂天桃猿從保護名單外挑走堪稱龍隊牛棚主力之一的呂詠臻，被視為是另類牛棚補強。今樂天桃猿開訓，也是呂詠臻首度向新東家正式報到。

呂詠臻坦言，今是自己第一天來，需要一點時間和新隊友相處認識，「各方面調整都在節奏上，心情則是非常期待，但致詞時特別緊張。」

呂詠臻坦言，和自己一起從味全轉隊而來、原本曾待在樂天的劉昱言，對他幫助很大，「還好有昱言，帶我入住宿舍、買早餐，讓我感受比較沒有那麼陌生。」

談到得知被樂天挑走當下，呂詠臻說：「跟一起努力過的前隊友分開，當然是捨不得。但之後仍會在場上見面，也會是自己另一個動力。相信都一定會在場上面對到前隊友，期待以對手身分遇到大家。」

呂詠臻說，去年球季是自己完整的第2年賽季，體能狀態調配下，經歷一些以前沒經歷過的狀況，也更加了解自己，希望把更好的狀況帶到今年賽季。

去年公告轉隊前一天，還發生插曲。呂詠臻和當時龍隊隊友李超吃飯，穿著「R」字樣衣服，事後被球迷笑稱是提前預言。呂詠臻笑說，只是剛好碰巧川著原本訓練就會穿的衣服出門吃飯，當下其實並不知道結果。

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