MLB》直呼道奇就像復仇者聯盟集結！王牌葛拉斯諾：待過最強的球隊

葛拉斯諾。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季繼續大肆補強，打造眾星雲集的夢幻陣容，對此陣中王牌強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）就直言，道奇就像復仇者聯盟。

葛拉斯諾上季透過交易轉戰道奇，並簽下5年1.35億美元（約43億新台幣）延長合約，本季先發22場，繳出9勝6敗、168次三振、防禦率3.49，生涯首度入選明星賽，本季先發134局是生涯單季新高。不過他之後遭遇右肘傷勢，無緣在季後賽登板。

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今天在道奇年度記者會「DodgerFest」上，葛拉斯諾受訪談到自己目前的狀態，「我現在已經恢復正常投球，牛棚練投也沒問題，感覺比過往任何時候都還要好。」

對於道奇來說，葛拉斯諾的健康無疑是好消息，來季加上塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、佐佐木朗希與即將回歸二刀流的大谷翔平，先發輪值星光熠熠。葛拉斯諾直呼：「這就像復仇者聯盟、怪物奇兵一樣，這是我待過最強的球隊！」

道奇今年將在東京海外開幕戰迎接2025年球季，葛拉斯諾也表達期待，同時回憶去年在南韓首爾的海外賽，「當時我才真正體會到翔平、山本等人在亞洲的影響力，跟小賈斯汀（Justin Bieber）同等級。那時還是在南韓，無法想像在日本會是什麼樣的場面！」

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