MLB》季後賽防禦率1.69的洋基右投打輸薪資仲裁！薪資仍漲逾1800萬

小萊特。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，33歲後援右投小萊特（Mark Leiter Jr.）打輸與洋基的薪資仲裁，來季將獲得205萬美元（約6753萬新台幣）的薪資。

33歲右投小萊特去年原本效力小熊，季中被交易至條紋軍，加入洋基後在例行賽登板21場，成績2勝1敗、防禦率4.98，有2次中繼成功。小萊特在季後賽表現不俗，出賽6場，拿下1勝0敗，摘得1次中繼成功，防禦率1.69。

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小萊特休季要求250萬美元的薪水，而洋基球團只願開出205萬美元，雙方價差有45萬美元（1482萬新台幣），無法達成共識而進入薪資仲裁。最終小萊特敗訴，不過相比他去年薪資150萬美元，小萊特仍加薪55萬美元（約1811萬新台幣）。

另外，去年效力洋基與海盜的28歲後援右投桑塔納（Dennis Santana）同樣在薪資仲裁中敗訴，來季薪資為140萬美元（原要求210萬美元）。去年桑塔納出賽62場，累積3勝1敗，防禦率3.89。

目前還有5人將打薪資仲裁，分別紅雀工具人多諾文（Brendan Donovan）、日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）、右投帕蘭特（Andre Pallante），以及國民一壘手洛爾（Nathaniel Lowe）、天使內野手倫吉佛（Luis Rengifo）。

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