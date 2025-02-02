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MLB》紐媒爆洋基有興趣網羅！道奇總管不排除簽回33歲超級工具人

2025/02/02 12:10

K.赫南德茲。（資料照）K.赫南德茲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕33歲資深工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）今年跟隨道奇奪冠，季後成為自由球員，至今尚未找到下家。根據《紐約郵報》記者桑契斯（Mark W. Sanchez）報導，洋基有意網羅K.赫南德茲。

K.赫南德茲上季交出12轟、42分打點，打擊率2成29的成績。他在季後賽表現尤其出色，出賽14場交出2轟、6打點，打擊率2成94，最後幫助道奇奪得世界大賽冠軍。K.赫南德茲也多次公開表示，希望自己能回到道奇。

然而道奇休季續簽資深工具人羅哈斯（Miguel Rojas），又網羅南韓金慧成，加上另一位工具人泰勒（Chris Taylor）也還在陣中，內野擁擠的情況下，道奇簽回K.赫南德茲的可能性實在不高。《紐約郵報》記者桑契斯（Mark W. Sanchez）報導，消息人士指出，上個休季就曾接觸過K.赫南德茲的洋基，已再次詢問他的情況。

不過道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）在今天舉辦的年度記者會「DodgerFest」中談到K.赫南德茲的狀況，表示雙方仍有機會再續前緣，「我們對Kiké的大門永遠敞開，很多事情取決於他和他的家人是否認為這對他來說是最好的選擇。不過我們會持續溝通。」

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