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NBA》40歲照樣飆33分大三元！詹姆斯率湖人擊退尼克

2025/02/02 12:11

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客尼克，40歲的詹姆斯（LeBron James）完成33分大三元，加上里維斯（Austin Reaves）貢獻27分，率隊以128：112輕取對手。

湖人近6戰拿下5勝，狀況不差，不過A.戴維斯（Anthony Davis）今天持續因傷休兵。今天紫金大軍作客妞約，上半場兩隊展開拉鋸，詹姆斯前兩節包辦16分，加上八村壘貢獻15分，半場打完湖人暫時以111：104領先。

尼克在第3節急起直追，一度戰成平手，但該節尾聲哈特（Josh Hart）挺身而出還飆進壓哨三分球，助隊在3節打完僅剩2分落後。

今天手感不錯的詹姆斯，末節再次發威，完成大三元，而在比賽尾聲，湖人也因保有雙位數領先，換上替補球員，而詹皇之子布朗尼（Bronny James）一亮相獲得紐約球迷的熱烈歡呼，他也順利得分。

湖人今天團隊命中率高達58%，詹姆斯繳出全場最高33分、11籃板、12助攻，里維斯27分次之；尼克方面，哈特（Josh Hart）拿下26分、13籃板、11助攻大三元，但雙星布朗森（Jalen Brunson）和湯斯（Karl-Anthony Towns）都熄火，兩人合計只拿28分，無援助隊取勝。

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