晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職樂天桃猿開訓！ 嘉縣府爭取1.3億元改善嘉義球場設施

2025/02/02 13:02

中華職棒樂天桃猿隊在嘉義縣立棒球場開訓。（記者蔡宗勳攝）中華職棒樂天桃猿隊在嘉義縣立棒球場開訓。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中華職棒樂天桃猿隊今（2）日在嘉義縣立棒球場舉行春訓開訓儀式，嘉義縣長翁章梁到場為隊員加油打氣時，表示嘉義縣日照長、少雨、宜人氣候，適合作為職業球隊訓練場地，強調嘉義縣府已爭取1.3億元經費，改善球場設施與環境，歡迎職業球團多加利用。

嘉義縣長翁章梁出席中職樂天桃猿隊開訓致贈蛇年小紅包。（記者蔡宗勳攝）嘉義縣長翁章梁出席中職樂天桃猿隊開訓致贈蛇年小紅包。（記者蔡宗勳攝）

樂天桃猿今於嘉義縣棒球場正式展開春訓，並揭曉2025年度全新口號「NONSTOP全猿猛進」，樂天桃猿領隊川田喜則在開訓儀式上指出，「NONSTOP 全猿猛進」不僅是球場上的競技理念，更是全方位的升級與進步，2025年樂天桃猿將在形象、軟體、硬體方面有所進階與升級，將以更好的樣貌與球迷見面。

翁章梁表示，台灣在2024年世界棒球12強賽拿下冠軍，掀起一股棒球熱潮，期盼傳統強隊樂天桃猿從嘉義出發，在新球季再創佳績，朝向2025年中華職棒總冠軍的目標邁進。

嘉義縣府教育處指出，樂天球團過去4年向嘉義縣府承租棒球場做為訓練基地，今年再續承租3個月，運動經濟已成為時代的潮流，期許未來有更多優秀的球隊和賽事能來嘉義縣舉辦，為地方運動產業發展做出更多貢獻。

嘉義縣教育處申請中央經費補助及自籌經費合計1億3000多萬元，將改善縣立棒球場球員休息室、草皮更新、牛棚、遮雨篷及計分板等設施，嘉義縣重視體育發展，營造參與職棒運動的人潮與風氣，活絡地方體育賽事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中