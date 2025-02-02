中職樂天桃猿開訓！ 嘉縣府爭取1.3億元改善嘉義球場設施

中華職棒樂天桃猿隊在嘉義縣立棒球場開訓。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中華職棒樂天桃猿隊今（2）日在嘉義縣立棒球場舉行春訓開訓儀式，嘉義縣長翁章梁到場為隊員加油打氣時，表示嘉義縣日照長、少雨、宜人氣候，適合作為職業球隊訓練場地，強調嘉義縣府已爭取1.3億元經費，改善球場設施與環境，歡迎職業球團多加利用。

嘉義縣長翁章梁出席中職樂天桃猿隊開訓致贈蛇年小紅包。（記者蔡宗勳攝）

樂天桃猿今於嘉義縣棒球場正式展開春訓，並揭曉2025年度全新口號「NONSTOP全猿猛進」，樂天桃猿領隊川田喜則在開訓儀式上指出，「NONSTOP 全猿猛進」不僅是球場上的競技理念，更是全方位的升級與進步，2025年樂天桃猿將在形象、軟體、硬體方面有所進階與升級，將以更好的樣貌與球迷見面。

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翁章梁表示，台灣在2024年世界棒球12強賽拿下冠軍，掀起一股棒球熱潮，期盼傳統強隊樂天桃猿從嘉義出發，在新球季再創佳績，朝向2025年中華職棒總冠軍的目標邁進。

嘉義縣府教育處指出，樂天球團過去4年向嘉義縣府承租棒球場做為訓練基地，今年再續承租3個月，運動經濟已成為時代的潮流，期許未來有更多優秀的球隊和賽事能來嘉義縣舉辦，為地方運動產業發展做出更多貢獻。

嘉義縣教育處申請中央經費補助及自籌經費合計1億3000多萬元，將改善縣立棒球場球員休息室、草皮更新、牛棚、遮雨篷及計分板等設施，嘉義縣重視體育發展，營造參與職棒運動的人潮與風氣，活絡地方體育賽事。

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