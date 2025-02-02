中職》中信兄弟教練團異動 女打擊教練莎菈接任一軍打教

中信兄弟一軍教練團名單。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中信兄弟公告教練團異動，原一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan）轉任一、二軍巡迴打擊教練，一軍打擊教練由同樣具備運動科學經驗，並在去年沖繩冬季聯盟擔任打擊教練的莎菈（Sarah Edwards）接任。球團也在今年球季延攬具美職經驗且曾來台擔任客座教練的葛瑞特（Mark Grater）出任二軍復健投手教練。

中信兄弟投手林丞軒、野手潘志芳與捕手黃鈞聲，在2024年球季結束後也轉任球團新職務，潘志芳將接任一軍內野守備教練，黃鈞聲除保留球員身分外，也肩負起二軍助理打擊教練職務，林丞軒則是擔任二軍助理體能教練。原一軍體能教練李尚儒與二軍內野守備教練張志強，則是因生涯規劃離隊，感謝兩位教練對球隊的貢獻。

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中信兄弟球團連續兩年於休賽季期間，安排教練團與選手們赴日觀摩及參與日職球隊秋訓之訓練。今年春訓期間，球團除延續去年邀請日本跑步教室來台提升野手群腳程與增進跑壘技術外，更是特別安排目前於筑波大學攻讀運動醫學博士學位的工藤公康擔任客座投手教練，期待藉由運動醫學的知識，協助中信兄弟投手群修正投球機制，精進技術端同時也兼顧預防受傷。

客座打擊教練方面，中信兄弟邀請到同為Driveline系統的James Sommerville以及具備美職小聯盟3A經驗的根鈴雄次，在打擊專項協助教練團能夠以全方位的理論及動作指導，在春訓期間強化團隊打者的觀念與技術層面。此外，中信兄弟今年也與日本社會人球隊TOYOTA進行教練交換合作交流，特別邀請TOYOTA捕手教練細山田武史，以及外野守備兼跑壘教練辰巳智大來台指導，而中信兄弟丹尼爾教練則是會在期間前往TOYOTA進行Driveline系統的教學與技術交流。

其他教練團更動的部分，黃稚峰原為二軍外野守備兼體能教練，轉任一軍外野守備兼跑壘教練。石志偉與陳皓然原為一軍內野守備教練與外野守備兼跑壘教練，新賽季轉任二軍協助小象們發展。鄭錡鴻與周磊，原個別為二軍投手教練與復健投手教練，新球季職務將相互交叉調整。威爾森（Michael Wilson）原為二軍打擊兼跑壘教練，轉任二軍跑壘教練。

中信兄弟二軍教練團名單。（中信兄弟提供）

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