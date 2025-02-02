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WTT大滿貫》決勝局連拿8分逆轉印度一哥 高承睿蛇年首戰開紅盤

2025/02/02 13:58

高承睿逆轉擊敗印度老將阿昌塔，闖進男單32強。（取自WTT官網資料照）高承睿逆轉擊敗印度老將阿昌塔，闖進男單32強。（取自WTT官網資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕20歲合庫小將高承睿今天在2025年WTT新加坡大滿貫賽男單首輪，克服局數1:2落後，以3:2逆轉擊退42歲的印度老將阿昌塔，連兩年挺進32強。

世界排名38的阿昌塔寶刀未老，去年新加坡大滿貫賽還爆冷闖進8強。面對陌生的對手，世界排名24的高承睿首局很快就進入狀況，利用對手多次接發球失誤，迅速的以11:2拿下。

經驗豐富的阿昌塔第2局起也很快找到克敵之道，以11:5、11:8連下兩城。

關鍵第4局，高承睿在6:7落後時把握阿昌塔連續正手失誤，連拿5分，11:7扳平戰局。決勝局，小高在2:3落後下大爆發，從發長球突襲得手後，開啟一波8:0的猛攻，最終11:4逆轉戰局，蛇年首戰有個不錯的開始。

高承睿32強將遭遇世界排名第5的法國「眼鏡弟」F.勒布朗和埃及選手阿布杜拉齊茲的勝方。

女單方面，世界排名11的鄭怡靜首輪遭遇世界排名43的南韓女將李恩惠，一度克服局數1:2落後追成平手，但決勝局敗給對手兩次關鍵的幸運擦網球，最終以11:13、11:6、9:11、11:6、7:11飲恨，終止對戰2連勝，也是生涯首次敗給李恩惠。

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