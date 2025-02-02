NBA》送走東契奇換A.戴維斯這操作太扯 獨行俠總管親自解釋原因

東契奇與戴維斯互換東家。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）今天爆料，獨行俠將送出當家球星東契奇（Luka Doncic）為首的包裹和湖人交易A.戴維斯（Anthony Davis）等人，拋下震撼彈。對於做出此交易的原因為何，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）表示，主要是考量防守。

查拉尼亞今天拋出震撼彈，他表示，獨行俠將送出東契奇、長人克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），並和湖人換來A.戴維斯、克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，而這筆交易為3方交易，爵士獲得湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

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獨行俠上季在東契奇帶領下闖進總冠軍戰，這季也被看好能有一番作為，但這次交易操作選擇送走當家球星，震撼全聯盟。對於為何做出這樣的決定？哈里森說：「我深信防守才能贏得總冠軍，我認為得到一位曾入選最佳防守陣容的中鋒和具有防守意識的全明星球員，讓我們更有機會，我們現在組建這陣容不只是為了當下還有未來。」

外媒陸續揭露相關交易內幕，ESPN指出，東契奇並未主動請求交易，但獨行俠球團對於東契奇的身體狀態存有疑慮，加上他的超級頂薪，因而做出交易決定。

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