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NBA》將和東契奇夢幻聯手！外媒曝：詹皇對交易不知情且相當驚訝

2025/02/02 14:27

湖人送走A.戴維斯換來東契奇，詹姆斯得知交易後相當驚訝。（資料照）湖人送走A.戴維斯換來東契奇，詹姆斯得知交易後相當驚訝。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）今天才在和尼克一戰中繳出33分大三元並率隊贏球，未料稍早卻傳出湖人、獨行俠和爵士啟動交易，湖人送走A.戴維斯（Anthony Davis）換來東契奇（Luka Doncic）。對於這樣的震撼消息，ESPN指出，詹姆斯得知交易後相當驚訝，他也不清楚交易的運作。

獨行俠和湖人、爵士進行3方交易，獨行俠送出東契奇、長人克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），並和湖人換來A.戴維斯、克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，爵士獲得湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

ESPN指出，詹姆斯身邊友人透露，詹皇是在比賽後和家人一起吃飯時，得知東契奇和戴維斯互換東家的消息，他也為此感到相當驚訝，還在消化整件事情當中，對於這起交易並不知情。

詹姆斯和東契奇將夢幻聯手，外媒找出過去詹姆斯的發文，他曾表態，東契奇是他最喜歡的球員；而東契奇也視詹姆斯為偶像，他進入NBA後曾表示，詹皇是他從小到大最欣賞球員。

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