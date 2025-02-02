NBA》「是愚人節嗎？」 AD、東契奇互換東家讓球員都驚呆

東契奇與戴維斯互換東家。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人、獨行俠與爵士完成三方交易，獨行俠送走一哥東契奇（Luka Doncic），換來A.戴維斯（Anthony Davis），此筆重磅交易也讓不少球員感到震驚，還有人直呼：「這是愚人節嗎？」

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）率先爆料，湖人、獨行俠和爵士完成三方交易，湖人換來東契奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），獨行俠得到A.戴維斯、克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪選秀籤，爵士則收到希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

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A.戴維斯和東契奇互換東家也成為本季最令人意想不到的重磅交易，不只球迷震驚不已，不少球員也都感到吃驚，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）在推特發文：「哇！不可能吧！」尼克布朗森（Jalen Brunson）更直呼：「這是愚人節對嗎？」

這筆重磅消息也讓溜馬控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）難以置信，他說：「Shams是被盜帳號嗎？」艾德巴約（Bam Adebayo）還說是不是有人偷了查拉尼亞的手機發文，還有其他人都以「做夢」、「！！」表達震驚之情。

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