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亞洲盃男籃》20日主場迎戰菲律賓 台灣男籃全力爭取外卡

2025/02/02 15:11

台灣男籃。（資料照，記者林正堃攝）台灣男籃。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃資格賽第一輪第3階段將在本（2）月20日於台北和平籃球館迎戰強敵菲律賓隊，本次台灣隊旅外好手與國內兩職業聯盟球員齊聚，積極爭取亞洲盃門票。本屆亞洲盃資格賽共24支隊伍分成6組，台灣隊同組另有香港、菲律賓及紐西蘭，以小組循環賽爭取晉級會內賽，台灣男籃隊目前取得1勝3負，戰績暫為分組第3名，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃門票，但有機會透過各組第3名的最終6搶4外卡賽來爭取亞洲盃資格。

台灣隊將於本月20日在主場對戰菲律賓隊，並於2月23日前進香港爭取分組第3名，國手們為了備戰資格賽，將於本月10日展開集訓。本次台灣隊好手齊聚，旅外好手由劉錚領銜，陳盈駿、林庭謙與林秉聖全部入列，效力日本B聯盟的阿巴西、曾祥鈞與游艾喆都在24人大名單中，將是總教練圖齊（Gianluca Tucci）倚重的球隊重心。

「新台灣人」高柏鎧也展現強大的禁區牽制能力，前一場作客紐西蘭，單場立下7次阻攻，展現連續兩季拿下PLG最佳防守球員的實力，他將持續扮演禁區屏障，封鎖對手籃下攻勢。此外，本土兩大職業聯盟好手齊聚，效力TPBL高雄全家海神的胡瓏貿將扮演台灣隊最重要的領導者，目前暫居TPBL本土得分王的台啤永豐雲豹高錦瑋，也將展現累積的國際賽經驗，打出新生代氣勢。當然，新科PLG歷史得分王盧峻翔的火力支援，將成為台灣隊衝鋒陷陣的定心丸。

本賽事預計於農曆年後開放售票，最低票價為500元，詳細售票資訊請留意中華民國籃球協會粉絲專頁訊息，歡迎球迷朋友一起進場幫台灣隊加油，捍衛主場取得勝利。本次比賽由愛爾達體育台進行轉播，也歡迎支持台灣隊的朋友，可以透過轉播關注台灣隊的表現。

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