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中職》梅賽斯率先報到 統一再簽下新洋投飛力獅

2025/02/02 15:25

統一獅新洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）統一獅新洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅新洋投梅賽斯（Cristopher Crisostomo Mercedes）今天現身開訓典禮，成為全隊第1個報到的洋將，統一並宣布再簽下有大聯盟和韓職經驗的洋投飛力獅（Felix Pena）。

34歲、右投的飛力獅曾效力小熊隊和天使隊，6年的大聯盟生涯出賽104場，包括24場先發，戰績15勝敗，防禦率4.66，2022年起轉投韓職韓華鷹，去年戰績3勝5敗，防禦率6.27。

去年效力日職羅德隊的梅賽斯前天飛抵台灣，他表示控球是他的強項，有信心用經驗和打者周詳，希望能幫助球隊贏球。

梅賽斯表示，來到新的國家，接觸新的文化和棒球，讓他非常興奮和期待，因為有日職經驗，可以幫助他

更快適應台灣的職棒環境，過去曾在日職巨人隊和廖任磊是隊友，和台鋼雄鷹魔鷹、樂天桃猿威能帝、富邦悍將富藍戈以及去年中信兄弟的象騎士也是好朋友，來台之前有跟他們請教台灣的棒球。

統一開季的4名洋投布局已經完成，布雷克預定2月11日報到，新洋投蒙德茲則還在等簽證。

統一獅新洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）統一獅新洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）

統一獅新洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）統一獅新洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）

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