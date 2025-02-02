NBA》東契奇、戴維斯重磅交易互換東家！杜蘭特談忠誠：根本雙標

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕今天NBA發生一筆驚人史詩交易案，獨行俠送出以當家球星東契奇（Luka Doncic）為首的包裹，向湖人換來明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）等人。對此太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）就直言，球員與球隊的「忠誠」根本是雙重標準。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，這是一筆三方交易，獨行俠送出東契奇、長人射手克勒貝爾（Maxi Kleber）與老將前鋒莫里斯（Markieff Morris），向湖人重磅交易來戴維斯、小將克里斯蒂與2029年首輪選秀籤，爵士則得到湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

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在交易案發生當下，太陽與拓荒者的比賽還在進行中，當時杜蘭特坐在板凳上，也露出不可置信的表情，賽後對此交易案也給出看法：「球員對球隊的忠誠與承諾被視為一種標準，但球隊本身卻不會被外界以相同的標準來檢視，無論是媒體還是球迷都是如此。」

過去曾因選擇加入73勝的勇士，而遭雷霆球迷唾棄的杜蘭特直言：「現在每一支球隊都有足夠的勇氣，覺得算了，如果效果不如預期，那就直接交易掉陣中幾位頂尖球員也沒差。」、「我還是對此感到震驚。」

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