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中職》統一獅口度口號「尚勇」 郭俊佑春訓任代理總教練

2025/02/02 16:25

統一獅年度口號「尚勇」。（記者李惠洲攝）統一獅年度口號「尚勇」。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅今天舉行開訓典禮，揭示年度口號「尚勇」，總教練林岳平表示，希望每位選手都能準備到最好，可以有自信「自己尚勇」，在球隊需要的時候都能承擔責任。林岳平也指定郭俊佑擔任2月份春訓期間的代理總教練。

林岳平去年擔任12強賽台灣隊投手教練，調度獲得肯定，再度出任2月21日開打的經典賽資格賽投手教練，今天晚上將和首席教練高志綱前往台灣隊報到。林岳平表示，由於他和高志綱至少離開球隊3周，需要有人統籌春訓的訓練和比賽，而郭俊佑曾長期擔任一軍教練，去年派到二軍，對年輕選手也很了解，因此把2月份的代理總教練工作交給他，自己也會和郭俊佑保持密切連續。

對於今年的年度口號「尚勇」，林岳平表示，不止是「台灣尚勇」、「統一尚勇」，每位選手更要相信「自己尚勇」，前提是要把自己準備到最好，上場才能掌握成功的機會，成為笑到最後的那個人。

統一選手會也在開訓典禮前開會選出新任隊長，陳傑憲沒有意外獲得一致支持，達成「隊長3連霸」。去年12強賽也擔任台灣隊隊長的陳傑憲表示，感謝隊友的肯定，也很有信心繼續扮演球員和教練、球團溝通的橋樑，帶領全隊一起持續進步。

林岳平。（記者李惠洲攝）林岳平。（記者李惠洲攝）

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