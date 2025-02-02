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NBA》湖人為何送走戴維斯換來東契奇？美媒曝：想找詹姆斯接班人

2025/02/02 16:27

詹姆斯。（今日美國）詹姆斯。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕NBA今日最震撼消息，獨行俠東契奇（Luka Doncic）與湖人戴維斯（Anthony Davis）互換東家。根據美媒報導，湖人之所以做出這筆重磅交易，原因就是為了要幫詹姆斯（LeBron James）找接班人。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，這是一筆三方交易，獨行俠送出東契奇、長人射手克勒貝爾（Maxi Kleber）與老將前鋒莫里斯（Markieff Morris），向湖人重磅交易來戴維斯、小將克里斯蒂與2029年首輪選秀籤，爵士則得到湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。

根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導，湖人在獨行俠本週稍早提出拿東契奇來換的交易報價後，立刻聯繫了經紀人保羅（Rich Paul），並向他說明，球隊正在尋找詹姆斯的接班人；海恩斯補充，湖人想要一位能組織進攻、在外線具備強大得分能力的球員，一名能接掌球隊的核心人物。

據傳40歲的詹姆斯本人對此交易並不知情，同時也感到非常驚訝；另外，本季因傷只打22場的東契奇，預計將於美國時間2月8日復出。

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