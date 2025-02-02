中職》統一獅年度獎項 陳傑憲、邱智呈、古林睿煬獲肯定

林岳平總教練頒發淬鍊獎給陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅今天在開訓典禮上頒發球團年度獎項，12強賽國手陳傑憲和邱智呈分別獲得淬鍊獎和精進獎，已經轉戰日本火腿隊的古林睿煬則獲得突破獎。

陳傑憲去年打擊率0.334排名聯盟第2，134支安打則是第4，並達成最佳外野手5連霸和金手套獎3連霸，12強賽更是大放異采，贏得最有價值球員、打擊王和最佳防守球員。陳傑憲表示，這個獎不是他一個人的，是全隊一起努力，他才有這樣的成績，希望今年繼續和大家一起打出最好的表現。

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邱智呈去年幾乎所有打擊數據都創生涯新高，更以145支安打稱王，打擊率0.326排名第3。邱智呈表示，自己每年都在進步，要感謝教練團給他空間和很多上場機會，希望今年球隊的戰績也能精進，奪得總冠軍。

古林睿煬去年先發21場、投125局、10勝、150次三振創生涯新高，首度達到規定投球局數就奪得防禦率王（1.66），並獲選年度最有價值球員。代表古林睿煬領獎的捕手搭檔陳重羽表示，祝福古林睿煬保持身體健康，在日職投出好成績，成為台灣之光。

邱智呈獲得精進獎。（記者李惠洲攝）

陳重羽代替在旅日的古林睿煬上台領取突破獎杯。（記者李惠洲攝）

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