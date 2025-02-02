中職》統一獅和日本火腿深化交流 潘威倫赴日教練研習

潘威倫。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕今年轉任統一獅二軍投手教練的潘威倫，為學習更多教練相關知識，在球團安排下前往日本火腿隊春訓，將停留約1個月。

潘威倫已在1 月31日赴日，昨起加入火腿春訓，他表示，今年轉換身份後，對於擔任投手教練，自己知道還有很多需要去學習的，過去在球員生涯也曾經被許多教練指導過，無論是本國籍、日籍、美籍教練，都有他們屬於自己的方式和選手溝通指導，而這也是他接下來需要去學習的，如何提升自己的溝通模式，如何提供不同的訓練方式，讓每個選手都能有所幫助，這是身為教練一職該具備的能力，很感謝球團對於他轉任教練的規劃，安排他參加日職春訓，雖然才剛報到，但這裡就像知識庫一樣，讓他有很多可以學習到的東西，期待自己能將看到的、學習到的，回到球隊後，幫助到選手們。

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獅隊領隊蘇泰安表示，這次很難得，很感謝火腿的支援，雖然潘威倫剛去2天，看他的影片、照片，似乎已經很融入球隊，球團也有安排翻譯幫忙，提供潘威倫完整的春訓見習，包括他的生活起居也都照顧好，很感謝火腿，他透露，這次在跟火腿談古林睿煬的時候，他們認為這是雙方很好的交流機會，在談合約時，就有把交流放進去，如果有這樣的機會，就派教練過去，這次就派潘威倫，「這樣很好，去學人家的功夫。」

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