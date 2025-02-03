U19籃球聯盟》老爸許晉哲親自指導 許鈞崴繳得分新高

許晉哲的兒子許鈞崴。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟大年初五（2日）在信義運動中心重啟賽程，並準備迎接「下半季」的複賽與決賽，U10組的引爆Titans以59：29擊敗安坑國小，完成預賽8連勝，以分組第一晉級。

過了一個年，兩隊開賽都放不開手腳，Titans靠著熊佳晨、陶愷明單打突破終於找回節奏，加上下半場安坑國小失誤過多，Titans預賽8戰全部贏球，2月16日的複賽將以分組龍頭之姿再戰安坑。

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Titans教練劉威成出身HBL陽明高中、UBA台科大等傳統名校，球員資歷豐富的他表示：「是有點慢熱，但以放這樣的長假來說，小朋友能拿出這樣的表現我已經覺得很棒了。」

驚喜拿下預賽全勝戰績，劉威成表示，很感謝U19籃球聯盟的安排，「每個禮拜都像是一個小段考，讓選手在場上驗證我們練習的成果。我們進步最多的是防守，因為籃球場上實在太多變化，不能照本宣科，我覺得孩子們臨場應變的能力真的進步很多。」

Titans陣中有位特別的孩子，他是前國家隊、現P. LEAGUE+ 富邦勇士總教練許晉哲的兒子許鈞崴，今天得到本季新高6分，重點是在場上的拚勁與笑容感染了不少隊友與觀眾，令場面格外熱鬧。

許晉哲現身球場為兒子加油打氣。（U19籃球聯盟提供）

從小對籃球耳濡目染的許鈞崴，其實去年10月才開始正式打籃球，從被父親虧「是在拍球不是運球」的初學者，但現在已經可以快攻得分，許晉哲露出慈父表情笑說：「當然以我的標準是還差很遠，但其他家長跟我說他進步很快，而且他高興就好，這階段就是先玩球。」

許鈞崴今天一度上籃摔倒受傷，他表示傷處很痛，但還是努力回到場上。雖然只是因為家長不讓玩手機、覺得無聊才打籃球，他對於籃球的觀念倒是有乃父之風，「我喜歡防守，抄球、蓋火鍋讓我很有成就感。」

除了6分、2籃板的許鈞崴，陶愷明獨得25分，熊佳晨12分、4籃板、3助攻都很優異，安坑則是「女力當道」，周芯岑拿下13分、4籃板、3助攻，精彩的運球假動作更是獲得滿堂彩。

U19籃球聯盟例行賽進入尾聲，福康文教基金會董事長陳建豪表示因為接下來將進入教育部體育署的國小籃球聯賽賽季，許多球員無法參賽，因此複賽將加入新球隊並重新編組，最後在6月1日的端午節假期進行年度總決賽。

儘管如此，複賽階段參與球隊仍多達83隊，並首次增加高中組賽事，包括景文高中、中華商業海事職業學校，以及4支俱樂部球隊Mamba Legend、未來籃圖、Big Baller、VIS，基層籃球欣欣向榮。

另外U15頂尖的6所學校列被為「鑽石組」，包括中和國中、錦和國中與去年國中聯賽冠軍信義國中，以及俱樂部球隊Mamba Elite、Falcons、Titans，詳細賽程與成績請參考大會官網（https://u19.com/tw/schedule）。

許晉哲現身球場為兒子加油打氣。（U19籃球聯盟提供）

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