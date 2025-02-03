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中職》獅隊新洋投飛力獅 曾和隊友合力締造「最催淚無安打」

2025/02/03 07:23

飛力獅。（資料照，法新社）飛力獅。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅隊昨二階段春訓開訓，球團宣布簽下新洋投飛力獅（Felix Pena）。飛力獅生涯有6季大聯盟經驗，也曾效力韓職韓華鷹，而他最令球迷印象深刻的比賽，莫過於2019年7月12日和隊友柯爾（Taylor Cole）合力締造無安打比賽，而該役是前天使隊投手史卡格（Tyler Skaggs）過世後，天使隊首度回主場比賽。

史卡格（Tyler Skaggs）該季球季中，意外在入住的飯店逝世，得年27歲，事後傳出他因藥物過量導致意外。

意外發生後，天使隊首度回主場出戰水手，彷彿是要向隊友致敬般，2位投手合力送出一場無安打比賽，終場13:0擊敗對手。先發的柯爾（Taylor Cole）只投2局，就交給當時司職長中繼為主的飛力獅（Felix Pena）接手，飛力獅該役7局好投、送出6次三振且只有1次四壞球，兩人合力投出無安打比賽。

該役賽後，天使全隊在投手丘前集合，且一一將身上的45號球衣放在投手丘上，投手丘中央則有一幅球迷繪製的史卡格肖像，場面令人動容。

該無安打比賽具有紀念意義，飛力獅當時賽後受訪時透過翻譯表示，原本以為難以達成，看到隊友一度漏球卻完成出局數，才確信有機會完成紀錄。

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